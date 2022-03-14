В МИД Австралии сообщили, что этот шаг усиливает приверженность страны к санкциям против тех россиян, которые накопили огромные личные состояния, а также имеют экономическое и стратегическое значение для России.

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Австралия ввела санкции против российских олигархов

В том числе из-за связей с президентом России Владимиром Путиным. В санкционный список Австралии попали:

владелец футбольного клуба Челси Роман Абрамович,

генеральный директор компании "Газпром" Алексей Миллер,

глава правления банка "Россия" Дмитрий Лебедев,

глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов,

генеральный директор "Транснефти" Николай Токарев,

глава "ВЭБ. РФ" Игорь Шувалов,

гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В Австралии добавили, что они решительно поддерживают заявления Канады, США, Великобритании, Новой Зеландии и Европейского Союза о дальнейших ограничениях в отношении ключевых российских лиц.

Австралийское дипломатическое ведомство сообщило о намерении продолжить тесное сотрудничество со своими партнерами. Главная цель – заставить Россию заплатить высокую цену за ее действия. В то же время правительство Австралии подтверждает уверенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и народа Украины.

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