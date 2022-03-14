У МЗС Австралії повідомили, що цей крок підсилює посилюють прихильність країни до санкцій проти тих росіян, які накопичили величезні особисті статки, а також мають економічне та стратегічне значення для Росії.

Цікаво Вбивство Путіна не спрацює, такі операції ніколи не працюють, – ЗМІ

Австралія запровадила санкції проти російських олігархів

У тому числі через зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним. До санкційного списку Австралії потрапили:

власник футбольного клубу Челсі Роман Абрамович,

генеральний директор компанії "Газпром" Олексій Міллер,

глава правління банку "Росія" Дмитро Лебедєв,

очільник корпорації "Ростех" Сергій Чемезов,

генеральний директор "Транснефть" Микола Токарєв,

очільник "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов,

гендиректор російського Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

В Австралії додали, що вони рішуче підтримують заяви Канади, США, Великої Британії, Нової Зеландії та Європейського Союзу про подальші обмеження стосовно ключових російських осіб.

Австралійське дипломатичне відомство повідомило про намір продовжити тісну співпрацю зі своїми партнерами. Головна мета – змусити Росію заплатити високу ціну за її дії. Водночас уряд Австралії підтверджує впевнену підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та народу України.

Рівень безробіття у Росії через санкції: дивитися відео