Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

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Австралия ввела пакет санкций: детали

Страна ввела финансовые санкции и меры против поездок Владимира Путина и ряда других членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Сообщается, что санкции были объявлены после разговора премьер-министра Скотта Моррисона с президентом Владимиром Зеленским.

Санкции в отношении Путина входят в другие ограничения, наложенные на российские банки и примерно на 350 граждан России.

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