Австралия выделит Украине 105 миллионов долларов, чтобы бороться с Россией

Страны мира массово оказывают Украине помощь, чтобы противостоять в войне с Россией. Деньги нашему государству выделит даже Австралия.

Австралия выделила Украине 105 миллионов долларов на оборону и гуманитарную поддержку. Об этом сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.

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Каждый день, когда это сопротивление продолжается и когда мы налагаем санкции на российское правительство, России становится труднее добиваться своих целей в Украине.

– подчеркнул Моррисон.

Какую помощь предоставит Австралия

70 миллионов долларов на летальное и нелетальное оружие. Какое, пока не говорят, чтобы Россия не получила дополнительную информацию;

35 миллионов долларов – на гуманитарную поддержку.

По его словам, в Австралии прорабатывают визы для украинцев. В сутки поступает около 100 заявлений. Их считают "главным приоритетом".

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