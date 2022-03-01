Австралия выделит Украине 105 миллионов долларов, чтобы бороться с Россией
1 марта 2022 , 04:49Читати новину українською
Источник:The Sydney Morning Herald
Страны мира массово оказывают Украине помощь, чтобы противостоять в войне с Россией. Деньги нашему государству выделит даже Австралия.
Австралия выделила Украине 105 миллионов долларов на оборону и гуманитарную поддержку. Об этом сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.
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Каждый день, когда это сопротивление продолжается и когда мы налагаем санкции на российское правительство, России становится труднее добиваться своих целей в Украине.
– подчеркнул Моррисон.
Какую помощь предоставит Австралия
- 70 миллионов долларов на летальное и нелетальное оружие. Какое, пока не говорят, чтобы Россия не получила дополнительную информацию;
- 35 миллионов долларов – на гуманитарную поддержку.
По его словам, в Австралии прорабатывают визы для украинцев. В сутки поступает около 100 заявлений. Их считают "главным приоритетом".
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