Австралия страдает от мощного града: шокирующие фото и видео

Более четырех месяцев Австралия страдала от масштабных лесных пожаров. После этого континент накрыли ливни и грозы. А на протяжении нескольких последних дней бушевали пыльные бури, которые погрузили города в темноту и покрыли северо-запад Австралии слоем красной пыли. Но на этом все не закончилось, ведь сейчас уже мощный град наносит ущерб австралийцам.

Как сообщил австралийский канал 7News, град длился недолго, однако нанес большой вред. Разбитые окна и авто и сломанные крыши домов – все это последствия непогоды в Австралии.

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Град был размером с мяч для гольфа. Больше всего пострадали штаты Новый Южный Уэльс и Канберра. Австралийские чрезвычайные службы за сутки получили более 1,5 тысячи вызовов. И почти тысяча из них были связаны с повреждением зданий из-за стихии.

Последствия мощного града в Австралии / Фото из соцсетей​

Изрядно пострадали машины, которые побил град.

Град разбил авто / Фото из соцсетей​

Однако есть и те, кто радуются граду.

When it hails in Canberra! ️️ Only one thing to do Crazy scenes! #hailstorm #canberra pic.twitter.com/wNngVCorQy — Jemma Barsby (@JemmaBarsby) January 20, 2020

TFW your balcony starts to flood because the hail is so thick it blocks the drain. #Canberra pic.twitter.com/ithoaNhX5F — Tara Cheyne MLA (@In_The_Taratory) January 20, 2020

Что известно о пожарах в Австралии: