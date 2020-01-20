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      Австралия страдает от мощного града: шокирующие фото и видео

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      Австралия страдает от мощного града

      Более четырех месяцев Австралия страдала от масштабных лесных пожаров. После этого континент накрыли ливни и грозы. А на протяжении нескольких последних дней бушевали пыльные бури, которые погрузили города в темноту и покрыли северо-запад Австралии слоем красной пыли. Но на этом все не закончилось, ведь сейчас уже мощный град наносит ущерб австралийцам.

      Как сообщил австралийский канал 7News, град длился недолго, однако нанес большой вред. Разбитые окна и авто и сломанные крыши домов – все это последствия непогоды в Австралии.

      Важно! Австралию накрыли жуткие пыльные бури: города погрузились во тьму – фото, видео

      Град был размером с мяч для гольфа. Больше всего пострадали штаты Новый Южный Уэльс и Канберра. Австралийские чрезвычайные службы за сутки получили более 1,5 тысячи вызовов. И почти тысяча из них были связаны с повреждением зданий из-за стихии.

      Последствия мощного града в Австралии / Фото из соцсетей​

      Изрядно пострадали машины, которые побил град.

      Град разбил авто / Фото из соцсетей​

      Однако есть и те, кто радуются граду.

      Что известно о пожарах в Австралии:

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор неподконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение.
      • Погибли по меньшей мере 28 человек.
      • Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
      • Теперь Австралия страдает от мощных ливней и гроз. На прошлой неделе вдоль западного побережья страны пролетел циклон, в результате которого на некоторых территориях выпало до 200-400 миллиметров дождя.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авто Стихийный бедствия Пожары в Австралии Австралия
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