Австралія потерпає від потужного граду: шокуючі фото та відео
Понад чотири місяці Австралія потерпала від масштабних лісових пожеж. Після цього континент накрили зливи і грози. А упродовж кількох останніх днів вирували пилові бурі, які занурили міста у темряву і покрили північний захід Австралії шаром червоного пилу. Але на цьому все не закінчилося, адже зараз вже потужний град завдає шкоди австралійцям.
Як повідомив австралійський канал 7News, град тривав недовго, однак завдав великої шкоди. Розбиті вікна, потрощені авто та побиті дахи будинків – усе це наслідки негоди в Австралії.
Важливо! Австралію накрили моторошні пилові бурі: міста занурились у темряву – фото, відео
Град був розміром з м'яч для гольфу. Найбільше постраждали штати Новий Південний Уельс та Канбері. Австралійські надзвичайні служби за добу отримали понад 1,5 тисячі викликів. І майже тисяча з них були пов'язані з пошкодженням будівель через стихію.
Наслідки потужного граду в Австралії / Фото з соцмереж
Неабияк постраждали автівки, які побив град.
Град розбив автівки / Фото з соцмереж
Однак є й ті, хто радіють граду.
Що відомо про пожежі в Австралії:
- Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання;
- Загинули щонайменше 28 осіб;
- Експерти допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
- Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
- Тепер Австралія потерпає від потужних злив і гроз. Минулого тижня вздовж західного узбережжя країни пролетів циклон, внаслідок якого на деяких територіях випало до 200-400 міліметрів дощу.