Австралія потерпає від потужного граду: шокуючі фото та відео

Понад чотири місяці Австралія потерпала від масштабних лісових пожеж. Після цього континент накрили зливи і грози. А упродовж кількох останніх днів вирували пилові бурі, які занурили міста у темряву і покрили північний захід Австралії шаром червоного пилу. Але на цьому все не закінчилося, адже зараз вже потужний град завдає шкоди австралійцям.