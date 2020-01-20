Австралію накрили моторошні пилові бурі: міста занурились у темряву – фото, відео
Австралію, яка з вересня потерпає від пожеж, а упродовж кількох останніх днів ще й від дощів, накрили пилові бурі.
Сильні вітри та грози стали причиною виникнення пилової бурі, що занурила міста у темряву і покрила північний захід Австралії шаром червоного пилу. Про це повідомляє британське видання The Guardian.
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Бурі розпочалися у місті Нарромін у Новому Південному Вельсі. Згодом через сильний вітер, що сягав 107 кілометрів в годину, буря швидко докотилися до міст Дуббо і Паркеса, де вітер дещо стих – 94 кілометрів в годину.
Австралійці викладають у соцмережах фото пилової бурі / twitter.com/jen_browning
Що відомо про пожежі в Австралії:
- Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання;
- Загинули щонайменше 28 осіб;
- Експерти допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
- Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
- Тепер Австралія потерпає від потужних злив і гроз. Минулого тижня вздовж західного узбережжя країни пролетів циклон, внаслідок якого на деяких територіях випало до 200-400 міліметрів дощу.