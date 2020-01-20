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      Австралію накрили моторошні пилові бурі: міста занурились у темряву – фото, відео

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      Пилова буря в Австралії / abc.net.au

      Австралію, яка з вересня потерпає від пожеж, а упродовж кількох останніх днів ще й від дощів, накрили пилові бурі.

      Сильні вітри та грози стали причиною виникнення пилової бурі, що занурила міста у темряву і покрила північний захід Австралії шаром червоного пилу. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

      До теми: Після пожеж Австралію залило дощем, деякі ділянки досі палають: фото, відео

      Бурі розпочалися у місті Нарромін у Новому Південному Вельсі. Згодом через сильний вітер, що сягав 107 кілометрів в годину, буря швидко докотилися до міст Дуббо і Паркеса, де вітер дещо стих – 94 кілометрів в годину.

      Австралійці викладають у соцмережах фото пилової бурі / twitter.com/jen_browning

       

      Що відомо про пожежі в Австралії:

      • Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання;
      • Загинули щонайменше 28 осіб;
      • Експерти допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
      • Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
      • Тепер Австралія потерпає від потужних злив і гроз. Минулого тижня вздовж західного узбережжя країни пролетів циклон, внаслідок якого на деяких територіях випало до 200-400 міліметрів дощу.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Стихійні лиха Австралія Екологія
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