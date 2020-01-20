Австралію накрили моторошні пилові бурі: міста занурились у темряву – фото, відео

Австралію, яка з вересня потерпає від пожеж, а упродовж кількох останніх днів ще й від дощів, накрили пилові бурі.

Сильні вітри та грози стали причиною виникнення пилової бурі, що занурила міста у темряву і покрила північний захід Австралії шаром червоного пилу. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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Бурі розпочалися у місті Нарромін у Новому Південному Вельсі. Згодом через сильний вітер, що сягав 107 кілометрів в годину, буря швидко докотилися до міст Дуббо і Паркеса, де вітер дещо стих – 94 кілометрів в годину.

Австралійці викладають у соцмережах фото пилової бурі / twitter.com/jen_browning

Що відомо про пожежі в Австралії: