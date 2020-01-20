Австралию накрыли жуткие пылевые бури: города погрузились во тьму – фото, видео

Австралию, которая с сентября страдает от пожаров, а в течение нескольких последних дней еще и от дождей, накрыли пылевые бури.

Сильные ветры и грозы стали причиной возникновения пылевой бури, которая погрузила города в темноту и покрыла северо-запад Австралии слоем красной пыли. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии из-за сильного ветра, достигавшего 107 километров в час, буря быстро докатились до городов Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих – 94 километра в час.

Австралийцы выкладывают в соцсетях фото пылевой бури / twitter.com/jen_browning

Что известно о пожарах в Австралии: