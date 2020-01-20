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      Австралию накрыли жуткие пылевые бури: города погрузились во тьму – фото, видео

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      Пылевая буря в Австралии / abc.net.au

      Австралию, которая с сентября страдает от пожаров, а в течение нескольких последних дней еще и от дождей, накрыли пылевые бури.

      Сильные ветры и грозы стали причиной возникновения пылевой бури, которая погрузила города в темноту и покрыла северо-запад Австралии слоем красной пыли. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

      К теме: После пожаров Австралию залило дождем, некоторые участки до сих пор горят: фото, видео

      Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии из-за сильного ветра, достигавшего 107 километров в час, буря быстро докатились до городов Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих – 94 километра в час.

      Австралийцы выкладывают в соцсетях фото пылевой бури / twitter.com/jen_browning

       

      Что известно о пожарах в Австралии:

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор неподконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение.
      • Погибли по меньшей мере 28 человек.
      • Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
      • Теперь Австралия страдает от мощных ливней и гроз. На прошлой неделе вдоль западного побережья страны пролетел циклон, в результате которого на некоторых территориях выпало до 200-400 миллиметров дождя.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Стихийный бедствия Экология Австралия
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