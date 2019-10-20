04:41
20 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Австралийская авиакомпания установила новый рекорд самого длинного в мире авиаперелета

      9 Читати новину українською
      Установлен новый рекорд самого длинного беспересадочного перелета
      Установлен новый рекорд самого длинного беспересадочного перелета / upgradedpoints

      Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways завершил рейс Сидней – Нью-Йорк, который стал самым длинным беспосадочным перелетом в истории.

      Международный аэропорт Сиднея на официальном сайте сообщил о рекордном рейсе продолжительность которого составила 19 часов 16 минут.

      Важно: Лоукостер Ernest анонсировал новые маршруты из Украины в Италию: список городов

      Авиакомпания Qantas Airways сообщила в своем твиттере, что лайнер прибыл в аэропорт Нью-Йорка с опозданием на 37 минут.

      На борту самолета находилось 50 пассажиров и членов экипажа. Перед полетом Qantas назвали целью рейса – изучение влияния сверхдлинных перелетов на пассажиров и членов экипажа.

      В авиакомпании отметили, что наблюдения, сделанные во время рейса, позволят выработать меры по улучшению состояния людей, находящихся на борту, минимизации джетлага, а также выявление оптимальных интервалов для работы и отдыха экипажа.

      К слову, предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Singapore Airlines. 12 октября 2018 самолет авиакомпании выполнил рейс из Сингапура в Нью-Йорк. Он провел в воздухе 17 часов 25 минут.

      blog_ava
      Двойника Зеленского нашли в Москве: забавные фото и видео
      19 октября
      309
      Автор: Михаил Года
      Теги: Нью-Йорк Новости США Австралия авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      19 октября , 22:35 Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      Емал Набі 125
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      19 октября , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 1103
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      19 октября , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 240
      10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      19 октября , 17:45 10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      Юрій Бутусов 1448
      Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      19 октября , 17:00 Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      Антон Голобородько 415
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук