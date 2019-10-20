Австралийская авиакомпания установила новый рекорд самого длинного в мире авиаперелета
Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways завершил рейс Сидней – Нью-Йорк, который стал самым длинным беспосадочным перелетом в истории.
Международный аэропорт Сиднея на официальном сайте сообщил о рекордном рейсе продолжительность которого составила 19 часов 16 минут.
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Авиакомпания Qantas Airways сообщила в своем твиттере, что лайнер прибыл в аэропорт Нью-Йорка с опозданием на 37 минут.
На борту самолета находилось 50 пассажиров и членов экипажа. Перед полетом Qantas назвали целью рейса – изучение влияния сверхдлинных перелетов на пассажиров и членов экипажа.
В авиакомпании отметили, что наблюдения, сделанные во время рейса, позволят выработать меры по улучшению состояния людей, находящихся на борту, минимизации джетлага, а также выявление оптимальных интервалов для работы и отдыха экипажа.
К слову, предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Singapore Airlines. 12 октября 2018 самолет авиакомпании выполнил рейс из Сингапура в Нью-Йорк. Он провел в воздухе 17 часов 25 минут.