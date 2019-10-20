Австралійська авіакомпанія встановила новий рекорд найдовшого у світі авіаперельоту
Літак австралійської авіакомпанії Qantas Airways завершив рейс Нью-Йорк – Сідней, що став найдовшим безпосадковим перельотом в історії.
Міжнародний аеропорт Сіднея на офіційному сайті повідомив про рекордний рейс тривалість якого склала 19 годин 16 хвилин.
Важливо: Лоукостер Ernest анонсував нові маршрути з України до Італії: список міст
Авіакомпанія Qantas Airways повідомила у своєму твітері, що лайнер прибув в аеропорт Нью-Йорка із запізненням на 37 хвилин.
На борту літака перебувало 50 пасажирів та членів екіпажу. Перед польотом Qantas назвали метою рейсу – вивчення впливу наддовгих перельоту на пасажирів і членів екіпажу.
В авіакомпанії зазначили, що спостереження, зроблені під час рейсу, дозволять виробити заходи щодо поліпшення стану людей, які перебувають на борту, мінімізації джетлага, а також виявлення оптимальних інтервалів для роботи й відпочинку екіпажу.
До слова, попередній рекорд належав авіакомпанії Singapore Airlines. 12 жовтня 2018 року літак авіакомпанії виконав рейс з Сінгапура до Нью-Йорка. Він провів у повітрі 17 годин 25 хвилин.
Вибір редакції
-
"Відтермінування виходу з ЄС – помилка": Туск отримав запит на перенесення Brexit від Джонсонасьогодні , 00:57
-
Газовий шантаж Росії: як Україні уникнути помилок попередниківсьогодні , 00:01
-
Головні новини 19 жовтня: Гладковський під вартою і масові протести у Британії через Brexit19 жовтня , 22:35