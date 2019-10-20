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      Австралійська авіакомпанія встановила новий рекорд найдовшого у світі авіаперельоту

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      Встановлено новий рекорд найдовшого безпосадкового перельоту
      Встановлено новий рекорд найдовшого безпосадкового перельоту / upgradedpoints

      Літак австралійської авіакомпанії Qantas Airways завершив рейс Нью-Йорк – Сідней, що став найдовшим безпосадковим перельотом в історії.

      Міжнародний аеропорт Сіднея на офіційному сайті повідомив про рекордний рейс тривалість якого склала 19 годин 16 хвилин.

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      Авіакомпанія Qantas Airways повідомила у своєму твітері, що лайнер прибув в аеропорт Нью-Йорка із запізненням на 37 хвилин.

      На борту літака перебувало 50 пасажирів та членів екіпажу. Перед польотом Qantas назвали метою рейсу – вивчення впливу наддовгих перельоту на пасажирів і членів екіпажу.

      В авіакомпанії зазначили, що спостереження, зроблені під час рейсу, дозволять виробити заходи щодо поліпшення стану людей, які перебувають на борту, мінімізації джетлага, а також виявлення оптимальних інтервалів для роботи й відпочинку екіпажу.

      До слова, попередній рекорд належав авіакомпанії Singapore Airlines. 12 жовтня 2018 року літак авіакомпанії виконав рейс з Сінгапура до Нью-Йорка. Він провів у повітрі 17 годин 25 хвилин.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: авіація Австралія Новини США Нью-Йорк
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