Австралийская газета напечатала дополнительные страницы из-за дефицита туалетной бумаги

В Австралии газета NT News вышла с дополнительными страницами. Таким образом работники СМИ попытались устранить дефицит туалетной бумаги в стране, который произошел из-за коронавируса.

Как сообщает The Guardian, газета вышла 5 февраля 2020 года, в ней было 4 дополнительных разворота.

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"Мы – всемирно известная газета, понимает потребности наших читателей. Сейчас они очень нуждаются в туалетной бумаге, поэтому нам пришлось дать необходимое", – отметил редактор газеты Мэтт Уильямс.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu — The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

В издании NT News также добавили, что для решения проблемы дефицита производители должны увеличить темпы производства.

В соцсетях под хэштегом #ToiletPaperEmergency люди освещают ситуацию с туалетной бумагой в стране. Австралийцы публикуют различные фото и видео.

Can honestly say I’ve never seen so many photos of middle aged Australian men grocery shopping! It appears that they aren’t only hysterical and scared of Greta Thunberg #coronavirusaustralia #climatechange @gretatb93 #ToiletPaperEmergency pic.twitter.com/JIDtQtsCXl — Kathryn (@KathrynRichelle) March 4, 2020

Однако в Австралии проблема не только с туалетной бумагой. Местные жители также скупают продукты, которые долго не портятся, и антисептики.