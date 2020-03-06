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      Австралийская газета напечатала дополнительные страницы из-за дефицита туалетной бумаги

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      В Австралии газета NT News вышла с дополнительными страницами. Таким образом работники СМИ попытались устранить дефицит туалетной бумаги в стране, который произошел из-за коронавируса.

      Как сообщает The Guardian, газета вышла 5 февраля 2020 года, в ней было 4 дополнительных разворота.

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      "Мы – всемирно известная газета, понимает потребности наших читателей. Сейчас они очень нуждаются в туалетной бумаге, поэтому нам пришлось дать необходимое", – отметил редактор газеты Мэтт Уильямс.

      В издании NT News также добавили, что для решения проблемы дефицита производители должны увеличить темпы производства.

      В соцсетях под хэштегом #ToiletPaperEmergency люди освещают ситуацию с туалетной бумагой в стране. Австралийцы публикуют различные фото и видео.

      Однако в Австралии проблема не только с туалетной бумагой. Местные жители также скупают продукты, которые долго не портятся, и антисептики.

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Австралия
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