Австралийская газета напечатала дополнительные страницы из-за дефицита туалетной бумаги
В Австралии газета NT News вышла с дополнительными страницами. Таким образом работники СМИ попытались устранить дефицит туалетной бумаги в стране, который произошел из-за коронавируса.
Как сообщает The Guardian, газета вышла 5 февраля 2020 года, в ней было 4 дополнительных разворота.
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"Мы – всемирно известная газета, понимает потребности наших читателей. Сейчас они очень нуждаются в туалетной бумаге, поэтому нам пришлось дать необходимое", – отметил редактор газеты Мэтт Уильямс.
В издании NT News также добавили, что для решения проблемы дефицита производители должны увеличить темпы производства.
В соцсетях под хэштегом #ToiletPaperEmergency люди освещают ситуацию с туалетной бумагой в стране. Австралийцы публикуют различные фото и видео.
Однако в Австралии проблема не только с туалетной бумагой. Местные жители также скупают продукты, которые долго не портятся, и антисептики.