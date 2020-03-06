Австралійська газета надрукувала додаткові сторінки через дефіцит туалетного паперу
В Австралії газета NT News вийшла друком з додатковими сторінками. У такий спосіб працівники ЗМІ спробували усунути дефіцит туалетного паперу в країні, який трапився через коронавірус.
Як повідомляє The Guardian, газета вийшла друком 5 лютого 2020 року, у ній було 4 додаткових розвороти.
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"Ми – всесвітньо відома газета, яка розуміє потреби наших читачів. Зараз вони дуже потребують туалетного паперу, тому нам довелося дати необхідне", – зазначив редактор газети Метт Вілльямс.
У виданні NT News також додали, що для вирішення проблеми дефіциту виробники мають збільшити темпи виробництва.
У соцмережах під хештегом #ToiletPaperEmergency люди висвітлюють ситуацію з туалетним папером в країні. Австралійці публікують різні фото та відео.
Однак в Австралії проблема не лише з туалетним папером. Місцеві мешканці також скуповують продукти, які довго не псуються, та антисептики.