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      Австралійська газета надрукувала додаткові сторінки через дефіцит туалетного паперу

      - Читать новость на русском
      Дефіцит туалетного паперу / Скріншот з відео

      В Австралії газета NT News вийшла друком з додатковими сторінками. У такий спосіб працівники ЗМІ спробували усунути дефіцит туалетного паперу в країні, який трапився через коронавірус.

      Як повідомляє The Guardian, газета вийшла друком 5 лютого 2020 року, у ній було 4 додаткових розвороти.

      Читайте також: Озброєні ножами: у Гонконгу чоловіки вкрали 600 рулонів туалетного паперу

      "Ми – всесвітньо відома газета, яка розуміє потреби наших читачів. Зараз вони дуже потребують туалетного паперу, тому нам довелося дати необхідне", – зазначив редактор газети Метт Вілльямс.

      У виданні NT News також додали, що для вирішення проблеми дефіциту виробники мають збільшити темпи виробництва.

      У соцмережах під хештегом #ToiletPaperEmergency люди висвітлюють ситуацію з туалетним папером в країні. Австралійці публікують різні фото та відео.

      Однак в Австралії проблема не лише з туалетним папером. Місцеві мешканці також скуповують продукти, які довго не псуються, та антисептики.

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Коронавірус Covid-19 Австралія
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