Австралійська газета надрукувала додаткові сторінки через дефіцит туалетного паперу

В Австралії газета NT News вийшла друком з додатковими сторінками. У такий спосіб працівники ЗМІ спробували усунути дефіцит туалетного паперу в країні, який трапився через коронавірус.

Як повідомляє The Guardian, газета вийшла друком 5 лютого 2020 року, у ній було 4 додаткових розвороти.

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"Ми – всесвітньо відома газета, яка розуміє потреби наших читачів. Зараз вони дуже потребують туалетного паперу, тому нам довелося дати необхідне", – зазначив редактор газети Метт Вілльямс.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu — The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

У виданні NT News також додали, що для вирішення проблеми дефіциту виробники мають збільшити темпи виробництва.

У соцмережах під хештегом #ToiletPaperEmergency люди висвітлюють ситуацію з туалетним папером в країні. Австралійці публікують різні фото та відео.

Can honestly say I’ve never seen so many photos of middle aged Australian men grocery shopping! It appears that they aren’t only hysterical and scared of Greta Thunberg #coronavirusaustralia #climatechange @gretatb93 #ToiletPaperEmergency pic.twitter.com/JIDtQtsCXl — Kathryn (@KathrynRichelle) March 4, 2020

Однак в Австралії проблема не лише з туалетним папером. Місцеві мешканці також скуповують продукти, які довго не псуються, та антисептики.