Вечеринку устроили специально для того, чтобы проверить, смогут ли гости подхватить вирус. В министерстве здравоохранения говорят, что участники делают такой шаг сознательно.
К теме Подожженные машины и протесты подростков: какую политическую цель в Европе имеют антивакцинаторы
На вечеринку антивакцинаторы приводили даже детей
55-летний мужчина пошел на вечеринку "антиваксеров" в городе Больцано на севере Италии. После этого гуляния были госпитализированы еще три человека. СМИ пишут, что некоторые антивакцинаторы брали с собой на похожие мероприятия даже детей.
На мероприятие пришел больной с коронавирусом
Координатор отдела борьбы с COVID-19 в Больцано Патрик Францони рассказал, что на вечеринку точно пришел один человек с коронавирусом. И это было известно как самому больному, так и другим гостям. Более того, люди намеренно с этим человеком обнимались и пили вместе напитки.
Мы получили больше одного сообщения от врачей пациентов, которые признались, что были инфицированы умышленно,
– сказал доктор Францони.
Люди хотят получить антитела без вакцинации
Цель таких вечеринок проста – заразиться, переболеть и получить антитела. Благодаря этому они получат справку, которая позволит посещать заведения и путешествовать.
Тем временем 17 миллионов человек до конца года: Украина дала обещание МВФ по вакцинации от COVID
Коротко об антивакцинаторских акциях в Европе
- Европу накрыли массовые протесты антивакцинаторов, люди вышли на демонстрации против прививок и усиления карантина.
- Протесты прошли в Австрии, Нидерландах, Италии.
- Сотни людей вышли на акцию в Праге. Их возмутили очередные решения правительства касательно карантина.