Демонстранты вышли на улицы Праги вечером 22 ноября. Вони вимагали свободи для нещеплених і голосно скандували про це.
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Протест из-за вакцинации в Праге
Протестующие принесли плакаты с фотографиями политиков, в частности премьер-министра Андрея Бабиша, министра здравоохранения Адама Войтеха и ведущих эпидемиологов. Их люди называли предателями.
Участники митинга не поддерживают инициативу правительства Чехии об ограничениях в отношении непривитых людей.
К слову, в отличие от недавних митингов в Нидерландах и Бельгии, этот протест был мирным. Кроме того, акция собрала меньше сторонников, чем аналогичная неделю назад.
Протест из-за вакцинации в Чехии / Фото iDnes
Новые коронавирусные ограничения в Чехии
С 22 ноября в Чехии начали действовать новые коронавирусные ограничения. Людям, которые не прошли вакцинацию, больше не позволяют показывать отрицательные результаты тестов на коронавирус для посещения общественных мероприятий, баров и ресторанов, парикмахерских и музеев.
В заведения пускают только вакцинированных или тех, кто недавно переболел COVID-19.
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Коронавирус в Чехии: коротко
- Количество новых случаев коронавируса в Чехии стремительно растет. Уровень инфицирования впервые превысил 1000 новых случаев на 100 000 жителей за последние семь дней.
- По состоянию на 23 ноября COVID-19 подтвердили у 2 018 069 местных жителей, за последние сутки у 14 480 человек. С начала эпидемии там выздоровели 1 776 603 человек, умерли – 32 304.
- Сейчас в стране от недуга вакцинировали примерно 58% населения.