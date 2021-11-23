Демонстранты вышли на улицы Праги вечером 22 ноября. Вони вимагали свободи для нещеплених і голосно скандували про це.

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Протест из-за вакцинации в Праге

Протестующие принесли плакаты с фотографиями политиков, в частности премьер-министра Андрея Бабиша, министра здравоохранения Адама Войтеха и ведущих эпидемиологов. Их люди называли предателями.

Участники митинга не поддерживают инициативу правительства Чехии об ограничениях в отношении непривитых людей.

К слову, в отличие от недавних митингов в Нидерландах и Бельгии, этот протест был мирным. Кроме того, акция собрала меньше сторонников, чем аналогичная неделю назад.



Протест из-за вакцинации в Чехии / Фото iDnes

Новые коронавирусные ограничения в Чехии

С 22 ноября в Чехии начали действовать новые коронавирусные ограничения. Людям, которые не прошли вакцинацию, больше не позволяют показывать отрицательные результаты тестов на коронавирус для посещения общественных мероприятий, баров и ресторанов, парикмахерских и музеев.

В заведения пускают только вакцинированных или тех, кто недавно переболел COVID-19.

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