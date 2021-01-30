Спасли от нацистов во Вторую мировую войну: через годы австриец завещал деревне миллионы евро
Австриец Эрик Швам завещал 2 миллиона евро деревне, где в 1943 году его семью спасли от нацистов. Деньги используют для молодежных проектов и развития образования.
Источник: BBC
Швам умер в возрасте 90 лет. Однако перед смертью он решил поблагодарить деревню Ле Шамбон-сюр-Линьйон во Франции.
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Подробнее об истории
- Семья Швама жила в Вене. Его отец работал там медиком.
- В Ле Шамбон-сюр-Линьйон во Франции маленький Швам и его бабушка прибыли в 1943 году. Там местные жители спрятали их от нацистов и местных коллаборационистов.
- После окончания Второй мировой войны Швам вернулся в австрийскую столицу Однако впоследствии он отправился во Францию на учебу. Там и остался.
- На склоне лет Швам решил поблагодарить село, которое спасло его.
- Уже через несколько недель после смерти Швама с руководством села связался нотариус для обсуждения передачи денег.
- Известно, что Швам не стремился к публичности. Он хотел держать свое щедрое завещание в тайне.
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