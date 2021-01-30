Австриец Эрик Швам завещал 2 миллиона евро деревне, где в 1943 году его семью спасли от нацистов. Деньги используют для молодежных проектов и развития образования.

Источник: BBC Швам умер в возрасте 90 лет. Однако перед смертью он решил поблагодарить деревню Ле Шамбон-сюр-Линьйон во Франции. Актуально Автограф Наполеона хотят продать за 1 миллион евро: что известно Подробнее об истории Семья Швама жила в Вене. Его отец работал там медиком. В Ле Шамбон-сюр-Линьйон во Франции маленький Швам и его бабушка прибыли в 1943 году. Там местные жители спрятали их от нацистов и местных коллаборационистов. После окончания Второй мировой войны Швам вернулся в австрийскую столицу Однако впоследствии он отправился во Францию ​​на учебу. Там и остался. На склоне лет Швам решил поблагодарить село, которое спасло его. Уже через несколько недель после смерти Швама с руководством села связался нотариус для обсуждения передачи денег. Известно, что Швам не стремился к публичности. Он хотел держать свое щедрое завещание в тайне. Обратите внимание! Село Ле Шамбон-сюр-Линьйон во Франции прославилось своими спасательными операциями. В течение Второй мировой войны там нашли убежище более 2 тысяч евреев.