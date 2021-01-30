Австрієць Ерік Швам заповів 2 мільйони євро селу, де у 1943 році його сім'ю врятували від нацистів. Гроші використають для молодіжних проєктів та розвитку освіти.

Джерело: BBC Швам помер у віці 90 років. Однак перед смертю він вирішив віддячитися селу Ле Шамбон-сюр-Ліньйон у Франції. Актуально Автограф Наполеона хочуть продати за 1 мільйон євро: що відомо Детальніше про історію Родина Швама мешкала у Відні. Його батько працював там медиком. У Ле Шамбон-сюр-Ліньйон у Франції маленький Швам та його бабуся прибули у 1943 році. Там місцеві жителі сховали їх від нацистів і місцевих колаборантів. Після закінчення Другої світової війни Швам повернувся до австрійської столиці. Однак згодом він вирушив до Франції на навчання. Там і залишився. На схилі літ Швам вирішив подякувати селу, яке врятувало його. Вже через декілька тижнів після смерті Швама з керівництвом села зв'язався нотаріус для обговорення передачі грошей. Відомо, що Швам не прагнув до публічності. Він волів тримати свій щедрий заповіт у таємниці. Зверніть увагу! Село Ле Шамбон-сюр-Ліньйон у Франції прославилося своїми рятувальними операціями. Упродовж Другої світової війни там знайшли притулок понад 2 тисячі євреїв.