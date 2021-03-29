В Австрии группа неизвестных лиц 28 марта 2021 года напала на 2 подростков из Украины. В результате один из них получил ножевое ранение.

Раненого подростка пока доставили в больницу города Грац, где и произошел инцидент. Его младший брат получил незначительные травмы лица.

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Что известно о нападении на подростков

Двое братьев в возрасте 15 и 17 лет, которые являются гражданами Украины, пришли на встречу с неизвестным лицом, чтобы продать ему куртку. Об этом они предварительно договорились в соцсетях.

В частности, покупатель назначил встречу подросткам в пешеходном подземном переходе.

Однако во время примерки к братьям подошли еще примерно 4 – 5 человек в масках. Один из злоумышленников с пистолетом в руках угрожал 17-летнему подростку и потребовал отдать имеющиеся деньги, ценные предметы и куртку, которую и должны были продать ребята.

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После этого подростки начали сопротивляться, поэтому один из нападавших вытащил нож и ударил им старшего брата в верхнюю часть тела. После этого злоумышленники скрылись.

Местная полиция уже открыла производство и проводит расследование по этому делу. Сейчас личности нападавших еще не установили.

На нападение отреагировали в Украине

По данным Укринформа, украинское представительство в Австрии подтвердило информацию о нападении.

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По словам консула Посольства Украины в Австрии Мирославы Зинкевич, пока угрозы жизни раненому подростку нет.