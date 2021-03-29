В Австрії група невідомих осіб 28 березня 2021 року напала на 2 підлітків з України. У результаті один з них отримав ножове поранення.

Пораненого підлітка наразі доставили до лікарні міста Грац, де й трапився інцидент. Його молодший брат отримав незначні травми обличчя.

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Що відомо про напад на підлітків

Двоє братів віком 15 та 17 років, які є громадянами України, прийшли на зустріч з невідомою особою, щоб продати їй куртку. Про це вони попередньо домовилися у соцмережах.

Зокрема, покупець призначив зустріч підліткам у пішохідному підземному переході.

Однак під час примірки до братів підійшли ще приблизно 4 – 5 осіб у масках. Один зі зловмисників з пістолетом в руках погрожував 17-річному підлітку та вимагав віддати наявні гроші, цінні предмети та куртку, яку й мали продати хлопці.

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Після цього підлітки почали чинити опір, тому один з нападників витягнув ножа й вдарив ним старшого брата у верхню частину тіла. Після цього зловмисники втекли.

Місцева поліція вже відкрила провадження та проводить розслідування у цій справі. Наразі особи нападників ще не встановили.

Як на напад відреагували в Україні

За даними Укрінформу, українське представництво в Австрії підтвердило інформацію про напад.

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За словами консула Посольства України в Австрії Мирослави Зінкевич, наразі загрози життю пораненому підлітку немає.