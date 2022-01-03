Курьезный инцидент произошел в городе Тенненгау на западе Австрии. 22-летняя продавщица присвоила себе лотерейных билетов на 40 тысяч евро.
Интересно Спутали с пешеходом: в Польше полицию вызвали из-за снеговика на дороге
Продавщица собрала выигрышей на 12 тысяч евро
Изобретательная австрийка таким образом получила 12 тысяч евро различных выигрышей. Продавщица печатала лотерейные билеты на автомате, который был расположен в магазине, где она работала.
С расчетом мошенница тоже придумала интересную схему: квитанции, которые нужно было провести через сканер и оплатить, она просто выбрасывала.
О мошеннице сообщила работница соседнего киоска
То, что коллеге из соседнего магазина слишком часто везет в лотерее, заметила одна из работниц другого киоска. Она решила сообщить об этом организаторам лотереи. Во время расследования просмотрели видео с камер наблюдения.
Читайте также В России на изучение зла и ада потратили более 700 тысяч рублей
Коротко о курьезных случаях мошенничества в мире:
- В Италии мужчина пришел на вакцинацию с фальшивой рукой. Однако с помощью силиконовой руки ему не удалось получить сертификат о прививках.
- Американский трейдер Стивен Галлахер заработал более 1 миллиона долларов, организовав схему с дешевыми акциями в твиттере.
- В Италии уличили в мошенничестве учителя, который постоянно брал отпуска. Всего мужчина оформил себе оплачиваемые 769 дней отдыха.