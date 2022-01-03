Инцидент произошел в Великопольском воеводстве. Снеговика установили прямо в центре города Лешно посреди дороги.

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Снеговика спутали с пешеходом

Накануне в городе выпал сильный снег. Ночью неизвестные слепили большого снеговика, которого оставили среди дороги. По словам пресс-секретаря полиции Лешна Моники Жимелки, высота фигуры из снега составляла 2 метра.

В полицию сообщили о "пешеходе", который якобы упрямо застрял посреди дороги. Так что патрульные выехали на место происшествия. Однако там обнаружили только снеговика.

Обратите внимание! Снеговик оказался настолько большим и тяжелым, что для его устранения с дороги привлекли муниципальных работников, которые убирают снег с улиц.

"На первый взгляд, ситуация выглядела забавно, но это действительно могло привести к опасности на дороге. Столкновение с таким объектом может привести, по меньшей мере, к серьезным повреждениям транспортного средства", – подчеркнула пресс-секретарь местной полиции.

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