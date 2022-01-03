Інцидент трапився у Великопольському воєводстві. Сніговика встановили просто у центрі міста Лешно серед дороги.
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Сніговика сплутали з пішоходом
Напередодні у місті випав сильний сніг. Вночі невідомі зліпили великого сніговика, якого залишили серед дороги. За словами речниці поліції Лешна Моніки Жимелки, висота фігури з снігу становила 2 метри.
У поліцію повідомили про "пішохода", який начебто вперто застряг посеред дороги. Тож патрульні виїхали на місце події. Однак там виявили лише сніговика.
"На перший погляд, ситуація виглядала кумедно, але це дійсно могло призвести до небезпеки на дорозі. Зіткнення з таким об'єктом може призвести, щонайменше, до серйозних пошкоджень транспортного засобу", – підкреслила речниця місцевої поліції.
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