Інцидент трапився у Великопольському воєводстві. Сніговика встановили просто у центрі міста Лешно серед дороги.

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Сніговика сплутали з пішоходом

Напередодні у місті випав сильний сніг. Вночі невідомі зліпили великого сніговика, якого залишили серед дороги. За словами речниці поліції Лешна Моніки Жимелки, висота фігури з снігу становила 2 метри.

У поліцію повідомили про "пішохода", який начебто вперто застряг посеред дороги. Тож патрульні виїхали на місце події. Однак там виявили лише сніговика.

Зверніть увагу! Сніговик виявився настільки великим і важким, що для його усунення з дороги залучили муніципальних працівників, які прибирають сніг з вулиць.

"На перший погляд, ситуація виглядала кумедно, але це дійсно могло призвести до небезпеки на дорозі. Зіткнення з таким об'єктом може призвести, щонайменше, до серйозних пошкоджень транспортного засобу", – підкреслила речниця місцевої поліції.

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