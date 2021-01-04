Локдаун в Австрии: строгий карантин продлили еще на неделю
В Австрии продолжили третий с начала пандемии локдаун. Жесткие карантинные ограничения будут действовать в стране до 24 января, а не до 17 числа, как это предполагалось ранее.
На такой шаг власти Австрии пошла вынужденно после того, как правящие и оппозиционные партии в парламенте не смогли договориться о модальности проведения тестирования на коронавирус. Об этом сообщает Укринформ.
Кстати Юг Австрии засыпает снегом: заблокированы дороги, с гор сходят лавины – фото
Почему возникли споры в парламенте
- Коалиция в правительстве Австрии предложила с 18 января возобновить работу учреждений торговли, сферы услуг, общественного питания и туризма.
- Посещать такие заведения могли бы только те, кто примет участие в бесплатном массовом тестировании на коронавирус и получит негативный результат.
- Такую проверку планировали провести перед окончанием локдауна.
- Для тех, кто не захочет тестироваться, должны были бы действовать правила локдауна до 24 января, то есть на неделю дольше.
- Такая идея правящей коалиции вызвала возмущение со стороны оппозиционных партий, а также ряда экспертов, которые заявили о ее неконституционности.
- Также нерешенным оставался вопрос относительно полномочий тех, кто будет осуществлять проверку на наличие у людей отрицательного теста на COVID-19.
Локдаун де-факто
Оппозиционные партии отказались одобрять правительственное предложение по тестированию перед локдауном. Об этом стало известно 3 января. Итак, строгий карантин в Австрии, который ввели 26 декабря 2020 года, де-факто продлили еще на неделю – до 24 января 2021 года.
Какими будут дальнейшие шаги будут решать на консультациях между МЗ и оппозицией, а также между федеральным и земельными правительствами по поводу дальнейших шагов, которые должны состояться уже сегодня, 4 января.
Ситуация с коронавирусом в Австрии
С начала пандемии по состоянию на 3 января в Австрии зафиксировали 366 тысяч случаев инфицирования, из них 1466 – за последние сутки. Всего выздоровели 339 тысяч человек, умерли – 6253 человека.
Поделиться новостью