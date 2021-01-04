В Австрии продолжили третий с начала пандемии локдаун. Жесткие карантинные ограничения будут действовать в стране до 24 января, а не до 17 числа, как это предполагалось ранее.

На такой шаг власти Австрии пошла вынужденно после того, как правящие и оппозиционные партии в парламенте не смогли договориться о модальности проведения тестирования на коронавирус. Об этом сообщает Укринформ.

Кстати Юг Австрии засыпает снегом: заблокированы дороги, с гор сходят лавины – фото

Почему возникли споры в парламенте

Коалиция в правительстве Австрии предложила с 18 января возобновить работу учреждений торговли, сферы услуг, общественного питания и туризма.

Посещать такие заведения могли бы только те, кто примет участие в бесплатном массовом тестировании на коронавирус и получит негативный результат.

Такую проверку планировали провести перед окончанием локдауна.

Для тех, кто не захочет тестироваться, должны были бы действовать правила локдауна до 24 января, то есть на неделю дольше.

Такая идея правящей коалиции вызвала возмущение со стороны оппозиционных партий, а также ряда экспертов, которые заявили о ее неконституционности.

Также нерешенным оставался вопрос относительно полномочий тех, кто будет осуществлять проверку на наличие у людей отрицательного теста на COVID-19.

Обратите внимание! В нижней палате парламента (Национальном совете) большинство принадлежит партии правящей коалиции. У них было достаточно голосов для принятия соответствующих законодательных изменений, но в верхней палате (Федеральном совете), где большинство представляет оппозиция, этих изменений не поддержали.

Локдаун де-факто

Оппозиционные партии отказались одобрять правительственное предложение по тестированию перед локдауном. Об этом стало известно 3 января. Итак, строгий карантин в Австрии, который ввели 26 декабря 2020 года, де-факто продлили еще на неделю – до 24 января 2021 года.

Какими будут дальнейшие шаги будут решать на консультациях между МЗ и оппозицией, а также между федеральным и земельными правительствами по поводу дальнейших шагов, которые должны состояться уже сегодня, 4 января.

Ситуация с коронавирусом в Австрии

С начала пандемии по состоянию на 3 января в Австрии зафиксировали 366 тысяч случаев инфицирования, из них 1466 – за последние сутки. Всего выздоровели 339 тысяч человек, умерли – 6253 человека.