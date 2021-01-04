В Австрії продовжили третій від початку пандемії локдаун. Жорсткі карантинні обмеження діятимуть у країні до 24 січня, а не до 17 числа, як це передбачалося раніше.

На такий крок влада Австрії пішла вимушено після того, як правлячі та опозиційні партії у парламенті не змогли домовитися щодо модальності проведення тестування на коронавірус. Про це повідомляє Укрінформ.

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Чому виникли суперечки у парламенті

Коаліція в уряді Австрії запропонувала з 18 січня відновити роботу закладів торгівлі, сфери послуг, громадського харчування й туризму.

Відвідувати такі заклади могли б тільки ті, хто візьме участь у безкоштовному масовому тестуванні на коронавірус і отримає негативний результат.

Таку перевірку планували провести перед закінченням локдауну.

Для тих, хто не захоче тестуватися, мали б діяти правила локдауну до 24 січня, тобто на тиждень довше.

Така ідея правлячої коаліції викликала обурення з боку опозиційних партій, а також низки експертів, які заявили про її неконституційність.

Також невирішеним залишалося питання щодо повноважень тих, хто здійснюватиме перевірку на наявність у людей негативного тесту на COVID-19.

Зверніть увагу! У нижній палаті парламенту (Національній раді) більшість належить партії правлячої коаліції. У них було достатньо голосів для прийняття відповідних законодавчих змін, але у верхній палаті (Федеральній раді), де більшість представляє опозиція, цих змін не підтримали.

Локдаун де-факто

Опозиційні партії відмовилися схвалюватися урядову пропозицію щодо тестування перед локдауном. Про це стало відомо 3 січня. Отже, суворий карантин в Австрії, який ввели 26 грудня 2020 року, де-факто продовжили ще на тиждень – до 24 січня 2021 року.

Якими будуть подальші кроки вирішуватимуть на консультаціях між МОЗ та опозицією, а також між федеральним і земельними урядами з приводу подальших кроків, які мають відбутися вже сьогодні, 4 січня.

Ситуація з коронавірусом в Австрії

Від початку пандемії станом на 3 січня в Австрії зафіксували 366 тисяч випадків інфікування, з них 1466 – за останню добу. Загалом одужали 339 тисяч людей, померли – 6253 особи.