Локдаун в Австрії: суворий карантин продовжили ще на тиждень
В Австрії продовжили третій від початку пандемії локдаун. Жорсткі карантинні обмеження діятимуть у країні до 24 січня, а не до 17 числа, як це передбачалося раніше.
На такий крок влада Австрії пішла вимушено після того, як правлячі та опозиційні партії у парламенті не змогли домовитися щодо модальності проведення тестування на коронавірус. Про це повідомляє Укрінформ.
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Чому виникли суперечки у парламенті
- Коаліція в уряді Австрії запропонувала з 18 січня відновити роботу закладів торгівлі, сфери послуг, громадського харчування й туризму.
- Відвідувати такі заклади могли б тільки ті, хто візьме участь у безкоштовному масовому тестуванні на коронавірус і отримає негативний результат.
- Таку перевірку планували провести перед закінченням локдауну.
- Для тих, хто не захоче тестуватися, мали б діяти правила локдауну до 24 січня, тобто на тиждень довше.
- Така ідея правлячої коаліції викликала обурення з боку опозиційних партій, а також низки експертів, які заявили про її неконституційність.
- Також невирішеним залишалося питання щодо повноважень тих, хто здійснюватиме перевірку на наявність у людей негативного тесту на COVID-19.
Локдаун де-факто
Опозиційні партії відмовилися схвалюватися урядову пропозицію щодо тестування перед локдауном. Про це стало відомо 3 січня. Отже, суворий карантин в Австрії, який ввели 26 грудня 2020 року, де-факто продовжили ще на тиждень – до 24 січня 2021 року.
Якими будуть подальші кроки вирішуватимуть на консультаціях між МОЗ та опозицією, а також між федеральним і земельними урядами з приводу подальших кроків, які мають відбутися вже сьогодні, 4 січня.
Ситуація з коронавірусом в Австрії
Від початку пандемії станом на 3 січня в Австрії зафіксували 366 тисяч випадків інфікування, з них 1466 – за останню добу. Загалом одужали 339 тисяч людей, померли – 6253 особи.
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