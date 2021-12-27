Люди собрались в центре Вены. Они выступают против карантинных мер, которые ввело правительство из-за карантина, а также – против обязательных прививок.
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Как проходила акция
Демонстранты прошли по улицам города со свечами и зажженными огнями в ответ на демонстрацию "Море огней", состоявшуюся в Австрии на прошлой неделе. Тогда чтили память погибших от Covid-19.
Протестующие несли таблички со словами: "Когда несправедливость становится правом, сопротивление становится долгом" и "Держитесь подальше от наших детей". Многие из них также держали флаги Австрии.
Что известно о карантине в Австрии
- Власти Австрии собираются ужесточить карантин после Рождества. Все из-за распространения опасного штамма коронавируса под названием Омикрон.
- В стране усилят комендантский час. Рестораны с 27 декабря должны закрываться в 22.00. Это новое правило распространяется на новогоднюю ночь. Таким образом жители Австрии не смогут праздновать ее в людных заведениях.
- Также с 25 декабря должны отбывать обязательный карантин все, кто прибыл из Великобритании, Норвегии, Дании, Нидерландов.