Люди зібрались у центрі Відня. Вони виступають проти карантинних заходів, які запровадив уряд через карантин, а також – проти обов'язкових щеплень.
До речі Розганяли газом та водометам: у Брюсселі знову протестували проти карантину
Як відбувалась акція
Демонстранти пройшли вулицями міста зі свічками та запаленими вогнями у відповідь на демонстрацію "Море вогнів", що відбулася в Австрії минулого тижня. Тоді вшановували пам'ять загиблих від Covid-19.
Протестувальники несли таблички зі словами: "Коли несправедливість стає правом, опір стає обов'язком" та "Тримайтеся подалі від наших дітей". Багато з них також тримали прапори Австрії.
Що відомо про карантин в Австрії
- Влада Австрії збирається посилити карантин після Різдва. Все через поширення небезпечного штаму коронавірусу під назвою Омікрон.
- У країні посилять комендантську годину. Ресторани з 27 грудня мають зачинятись о 22.00. Це нове правило поширюється на новорічну ніч. Таким чином жителі Австрії не зможуть святкувати її у людних закладах.
- Також з 25 грудня повинні відбувати обов'язковий карантин всі, хто прибув з Великої Британії, Норвегії, Данії, Нідерландів.