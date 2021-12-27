Люди зібрались у центрі Відня. Вони виступають проти карантинних заходів, які запровадив уряд через карантин, а також – проти обов'язкових щеплень.

До речі Розганяли газом та водометам: у Брюсселі знову протестували проти карантину

Як відбувалась акція

Демонстранти пройшли вулицями міста зі свічками та запаленими вогнями у відповідь на демонстрацію "Море вогнів", що відбулася в Австрії минулого тижня. Тоді вшановували пам'ять загиблих від Covid-19.

Протестувальники несли таблички зі словами: "Коли несправедливість стає правом, опір стає обов'язком" та "Тримайтеся подалі від наших дітей". Багато з них також тримали прапори Австрії.

Що відомо про карантин в Австрії