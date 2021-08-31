Автомобиль поломался посреди дороги

ДТП случилось в Нижней Австрии в 05:15. В салоне автомобиля были родители в возрасте 42 и 34 лет, а также двое мальчиков – 6 и 2 года.

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Машина семьи была на итальянской регистрации. Они ехали по трассе A2 по направлению к городу Медлинг. Из-за поломки машина остановилась на третьей полосе шоссе. В нее врезалось другое транспортное средство – 40-летний местный житель не успел затормозить и въехал в поломанный автомобиль.

В Австрии украинская семья попала в смертельное ДТП / Фото Kronen Zeitung

Что известно о пострадавших

Больше всего пострадал 6-летний мальчик. Медики пытались его спасти, однако он погиб на месте происшествия.

Его 2-летнего брата на вертолете отвезли в больницу Вены. Известно, что ребенок был в тяжелом состоянии.

Родителей с травмами доставили в больницу в Бадене.

Австриец получил легкие повреждения.

На месте ДТП работали 2 санитарных вертолета и автомобили спасательных служб. Причины трагедии устанавливают правоохранители.