В Австрии в жилом доме прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото, видео
В пригороде Вены 29 января в жилом доме произошел взрыв, который привел к пожару и частичному завалу здания. В результате инцидента пострадали 3 человека.
Источник: Noen
В городе Лангенцерсдорф примерно в 08:00 по местному времени прогремел мощный взрыв в доме.
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Детали взрыва в Австрии
В результате верхний этаж 4-этажного дома загорелся. Кроме того, часть здания рухнула.
На месте инцидента находится большое количество аварийных служб, летают вертолеты, работают добровольческие пожарные дружины.
Квартиры на 3 и 4 этажах полностью разрушены. Людей из соседних домов эвакуировали.
Мэр Лангенцерсдорф Андреас Арбессер предполагает, что в доме мог взорваться газ.
В результате инцидента пострадали люди
Издание Vienna Online пишет, что в результате взрыва ранения получили 3 человека, из них 1 – в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали в местные больницы.
В жилом доме в городе Лангенцерсдорф прогремел взрыв: Фото Michael Chudik
В Австрии произошел взрыв в жилом доме: смотрите видео
Взрыв произошел в австрийском городе Лангенцерсдорф: смотрите карту
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