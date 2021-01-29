В пригороде Вены 29 января в жилом доме произошел взрыв, который привел к пожару и частичному завалу здания. В результате инцидента пострадали 3 человека.

Источник: Noen

В городе Лангенцерсдорф примерно в 08:00 по местному времени прогремел мощный взрыв в доме.

Читайте также В России на заводе, где производят заряды к "Градам", произошел мощный взрыв: есть жертвы – видео

Детали взрыва в Австрии

В результате верхний этаж 4-этажного дома загорелся. Кроме того, часть здания рухнула.

На месте инцидента находится большое количество аварийных служб, летают вертолеты, работают добровольческие пожарные дружины.

Квартиры на 3 и 4 этажах полностью разрушены. Людей из соседних домов эвакуировали.

Мэр Лангенцерсдорф Андреас Арбессер предполагает, что в доме мог взорваться газ.

В результате инцидента пострадали люди

Издание Vienna Online пишет, что в результате взрыва ранения получили 3 человека, из них 1 – в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали в местные больницы.

В жилом доме в городе Лангенцерсдорф прогремел взрыв: Фото Michael Chudik

В Австрии произошел взрыв в жилом доме: смотрите видео

Взрыв произошел в австрийском городе Лангенцерсдорф: смотрите карту