У передмісті Відня 29 січня у житловому будинку стався вибух, який призвів до пожежі та часткового завалу будівлі. У результаті інциденту постраждали 3 людей.

Джерело: Noen

У місті Лангенцерсдорф приблизно о 08:00 за місцевим часом прогримів потужний вибух у будинку.

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Деталі вибуху в Австрії

У результаті верхній поверх 4-поверхового будинку спалахнув. Крім того, частина будівлі завалилася.

На місці інциденту перебуває велика кількість аварійних служб, літають гелікоптери, працюють добровольчі пожежні дружини.

Квартири на 3 та 4 поверхах повністю зруйновані. Людей із сусідніх помешкань вже евакуювали.

Міський голова Лангенцерсдорфа Андреас Арбессер припускає, що у будинку міг вибухнути газ.

Внаслідок інциденту постраждали люди

Видання Vienna Online пише, що у результаті вибуху поранення отримали 3 людей, з них 1 – у важкому стані. Усіх потерпілих госпіталізували у місцеві лікарні.

У житловому будинку в місті Лангенцерсдорф прогримів вибух: Фото Michael Chudik

В Австрії стався вибух у житловому будинку: дивіться відео

Вибух стався в австрійському місті Лангенцерсдорф: дивіться карту