Австрия пересмотрела "красный" список стран: возобновят ли авиасообщение с Украиной
Правительство Австрии существенно расширило "красный" список стран, рейсы из которых страна временно не будет принимать. А запрет на авиасообщение с Украиной пока не отменят.
До 14 июля в Австрии действовал запрет на полеты из восьми стран и итальянского региона Ломбардия, передает WienerZeitung.
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Теперь же "красный" список состоит из 18 стран, а с Ломбардии сняли запрет,
– говорится в сообщении.
Полеты из каких стран запретили
- Болгарии;
- Египта;
- Западных Балкан;
- Молдовы;
- Румынии.
До сих пор не разрешили сообщение с
- Беларусью;
- Великобританией;
- Ираном;
- Китаем;
- Португалией;
- Россией;
- Украиной.
Авиасообщение с этими странами возможно лишь как исключение.
До конца июля будут отменены рейсы из Белграда, Бухареста, Каира, Подгорице, Сараево, Сибиу, Скопье, Софии, Тираны и Варны.
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Куда украинцы могут путешествовать
- Сейчас Украина находится среди государств так называемой "красной зоны" из-за стремительного распространения коронавируса внутри государства.
- Поэтому украинцы не могут свободно путешествовать в любую страну мира.
- Однако для граждан Украины открыты границы 25 стран. В то же время на территорию ЕС можно въезжать некоторым категориям украинцев.
Куда украинцы могут путешествовать состоянию на 14 июля / Инфографика 24 канала