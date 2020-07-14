Правительство Австрии существенно расширило "красный" список стран, рейсы из которых страна временно не будет принимать. А запрет на авиасообщение с Украиной пока не отменят.

До 14 июля в Австрии действовал запрет на полеты из восьми стран и итальянского региона Ломбардия, передает WienerZeitung.

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Теперь же "красный" список состоит из 18 стран, а с Ломбардии сняли запрет,

– говорится в сообщении.

Полеты из каких стран запретили

Болгарии;

Египта;

Западных Балкан;

Молдовы;

Румынии.

До сих пор не разрешили сообщение с

Беларусью;

Великобританией;

Ираном;

Китаем;

Португалией;

Россией;

Украиной.

Авиасообщение с этими странами возможно лишь как исключение.

До конца июля будут отменены рейсы из Белграда, Бухареста, Каира, Подгорице, Сараево, Сибиу, Скопье, Софии, Тираны и Варны.

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Обратите внимание! По состоянию на 14 июля в Австрии зафиксировали 19 тысяч случаев коронавируса. От болезни умерли 709 человек, более 17 тысяч – выздоровели.

Куда украинцы могут путешествовать

Сейчас Украина находится среди государств так называемой "красной зоны" из-за стремительного распространения коронавируса внутри государства.

Поэтому украинцы не могут свободно путешествовать в любую страну мира.

Однако для граждан Украины открыты границы 25 стран. В то же время на территорию ЕС можно въезжать некоторым категориям украинцев.



Куда украинцы могут путешествовать состоянию на 14 июля / Инфографика 24 канала