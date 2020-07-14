Уряд Австрії суттєво розширив "червоний" список країн, рейси з яких країна тимчасово не прийматиме. А заборону на авіасполучення з Україною наразі не скасовуватимуть.

До 14 липня в Австрії діяла заборона на польоти з восьми країн та італійського регіону Ломбардія, повідомляє WienerZeitung.

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Тепер же "червоний" список складається з 18 країн, а з Ломбардії зняли заборону,

– йдеться у повідомленні.

Польоти з яких країн заборонили

Західних Балкан;

Болгарії;

Румунії;

Молдови;

Єгипту.

Досі не дозволяли сполучення з

Білоруссю;

Китаєм;

Великобританією;

Іраном;

Португалією;

Росією;

Україною.

Авіасполучення з цими країнами можливе лише як виняток.

До кінця липня будуть скасовані рейси з Белграду, Бухаресту, Каїра, Подгориці, Сараєва, Сібіу, Скоп'є, Софії, Тирани і Варни.

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Зверніть увагу! Станом на 14 липня в Австрії зафіксували 19 тисяч випадків коронавірусу. Від недуги померли 709 людей, понад 17 тисяч – одужали.

Куди можуть мандрувати українці

Наразі Україна перебуває серед держав так званої "червоної зони" через стрімке поширення коронавірусу всередині держави.

Тому українці не можуть вільно мандрувати у будь-яку країну світу.

Однак для громадян України відкриті кордони 25 країн. Водночас на територію ЄС можна в’їжджати деяким категоріям українців.



Куди можуть мандрувати українці станом на 14 липня / Інфографіка 24 каналу