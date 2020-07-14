Австрія переглянула "червоний" список країн: чи відновлять авіасполучення з Україною
Уряд Австрії суттєво розширив "червоний" список країн, рейси з яких країна тимчасово не прийматиме. А заборону на авіасполучення з Україною наразі не скасовуватимуть.
До 14 липня в Австрії діяла заборона на польоти з восьми країн та італійського регіону Ломбардія, повідомляє WienerZeitung.
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Тепер же "червоний" список складається з 18 країн, а з Ломбардії зняли заборону,
– йдеться у повідомленні.
Польоти з яких країн заборонили
- Західних Балкан;
- Болгарії;
- Румунії;
- Молдови;
- Єгипту.
Досі не дозволяли сполучення з
- Білоруссю;
- Китаєм;
- Великобританією;
- Іраном;
- Португалією;
- Росією;
- Україною.
Авіасполучення з цими країнами можливе лише як виняток.
До кінця липня будуть скасовані рейси з Белграду, Бухаресту, Каїра, Подгориці, Сараєва, Сібіу, Скоп'є, Софії, Тирани і Варни.
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Куди можуть мандрувати українці
- Наразі Україна перебуває серед держав так званої "червоної зони" через стрімке поширення коронавірусу всередині держави.
- Тому українці не можуть вільно мандрувати у будь-яку країну світу.
- Однак для громадян України відкриті кордони 25 країн. Водночас на територію ЄС можна в’їжджати деяким категоріям українців.
Куди можуть мандрувати українці станом на 14 липня / Інфографіка 24 каналу