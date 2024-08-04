Сейчас доля российского природного газа в австрийских трубопроводах составляет от 80 до 90 процентов от 80 до 90 процентов. Только за прошлый год Австрия заплатила "Газпрому" около 4 миллиардов евро.
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Зависимость Австрии от российского газа
В правительстве Австрии опасаются, что зависимость представляет опасность для экономики. Одностороннее ограничение поставок приведет к росту цен на газ для домохозяйств и промышленности.
Однако, этот риск можно уменьшить через контролируемый выход, который будет закреплен в новой австрийской стратегии безопасности.
Правительство должно завершить работу, чтобы готовую стратегию можно было представить в течение следующих нескольких недель.