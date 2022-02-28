Австрия поставит Украине каски, защитные жилеты для спасателей и топливо

Карл Негаммер заявил, что Австрия окажет военную помощь для Украины. Передадут каски, защитные жилеты для спасателей и горючее.

Канцлер отметил, что соответствующее решение одобрили на заседание федерального правительства государства.

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Австрия предоставит гуманитарную помощь для Украины. Среди прочего, мы поставляем каски и защитные жилеты для аварийно-спасательных служб, а также горючее,

– отметил он.

Карл Негаммер подчеркнул, что поставкам газа для Австрии пока ничего не угрожает. По его словам, в среднесрочной перспективе страна сделает все, чтобы уменьшить зависимость от импорта российского газа.

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