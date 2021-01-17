Локдаун в Австрии продлили до 7 февраля: детали
Правительство Австрии продлило общенациональный карантин почти до 100 дней. Конечную дату локдауна в стране перенесли с 24 января на 7 февраля.
И даже эта дата окончания не определена. Она будет зависеть от количества заражений. Об этом в воскресенье, 17 января, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Kurier.
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Заявление канцлера
Курц отметил, что правительству пришлось действовать с учетом распространения новых вирусных мутаций, которые сделали COVID-19 более распространенным.
Власти страны хотят достичь показателя заболеваемости 50 новых случаев в течение недели на 100 тысяч населения. Сейчас эта цифра составляет – 130.
Какие условия предусматривает локдаун
- Социальная дистанция увеличена с 1 метра до 2 метров.
- Респираторы FFP2 станут обязательными с 25 января в магазинах и общественном транспорте.
- С 8 февраля розничные магазины и музеи должны открыться при суровых условиях.
- Дистанционное обучение продолжается до семестрового перерыва.
- Верхняя Австрия и Штирия переносят семестровый перерыв на 1 неделю вперед.
- Обучение в школах начинается в Вене и Нижней Австрии с 8 февраля, во всех остальных федеральных землях – с 15 февраля.
- Гастрономия и туризм остаются закрытыми в феврале.
- Люди должны работать из дома, если это возможно.
- Лыжный спорт и катание на коньках все еще разрешено.
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