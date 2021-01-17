Правительство Австрии продлило общенациональный карантин почти до 100 дней. Конечную дату локдауна в стране перенесли с 24 января на 7 февраля.

И даже эта дата окончания не определена. Она будет зависеть от количества заражений. Об этом в воскресенье, 17 января, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Kurier.

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Заявление канцлера

Курц отметил, что правительству пришлось действовать с учетом распространения новых вирусных мутаций, которые сделали COVID-19 более распространенным.

Власти страны хотят достичь показателя заболеваемости 50 новых случаев в течение недели на 100 тысяч населения. Сейчас эта цифра составляет – 130.

Какие условия предусматривает локдаун

Социальная дистанция увеличена с 1 метра до 2 метров.

Респираторы FFP2 станут обязательными с 25 января в магазинах и общественном транспорте.

С 8 февраля розничные магазины и музеи должны открыться при суровых условиях.

Дистанционное обучение продолжается до семестрового перерыва.

Верхняя Австрия и Штирия переносят семестровый перерыв на 1 неделю вперед.

Обучение в школах начинается в Вене и Нижней Австрии с 8 февраля, во всех остальных федеральных землях – с 15 февраля.

Гастрономия и туризм остаются закрытыми в феврале.

Люди должны работать из дома, если это возможно.

Лыжный спорт и катание на коньках все еще разрешено.

Обратите внимание! Третий национальный карантин Австрия объявила в конце декабря 2020 года, разрешив работать только супермаркетам и аптекам. С начала пандемии в стране зарегистрировано 393 тысячи случаев инфицирования коронавирусом и 7 053 смерти, связанных с COVID-19.