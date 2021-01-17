Локдаун в Австрії продовжили до 7 лютого: деталі
Уряд Австрії продовжив загальнонаціональний карантин майже до 100 днів. Кінцеву дату локдауну в країні перенесли з 24 січня на 7 лютого.
І навіть ця дата закінчення не є визначеною. Вона залежатиме від кількості заражень. Про це в неділю, 17 січня, заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє Kurier.
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Заява канцлера
Курц зазначив, що уряду довелося діяти з урахуванням поширення нових вірусних мутацій, які зробили COVID-19 більш поширеним.
Влада країни хоче досягти показника захворюваності 50 нових випадків впродовж тижня на 100 тисяч населення. Зараз ця цифра становить – 130.
Які умови передбачає локдаун
- Соціальна дистанція збільшена з 1 метра до 2 метрів.
- Респіратори FFP2 стануть обов'язковими з 25 січня в магазинах та громадському транспорті.
- З 8 лютого роздрібні магазини, музеї та музеї повинні відкритись за суворих умов.
- Дистанційне навчання триває до семестрової перерви.
- Верхня Австрія та Штирія переносять семестрову перерву на 1 тиждень вперед.
- Навчання у школах починається у Відні та Нижній Австрії з 8 лютого, у всіх інших федеральних землях – з 15 лютого.
- Гастрономія та туризм залишаються закритими в лютому.
- Люди повинні працювати з дому, якщо це можливо.
- Лижний спорт і катання на ковзанах все ще дозволено.
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