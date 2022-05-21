Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что "Вена всегда будет столицей диалога". По его мнению, в мире, где "конфликты – экономические, военные, интеллектуальные стали открытее, нейтралитет может иметь ценность".
Австрия пригрозила России, что отберет газовое хранилище в Зальцбурге
Он заявил, что страны должны иметь возможность диалога, а исключение страны-агрессорки из международных платформ представляет угрозу для работы дипломатии.
Напомним, что канцлер Австрии был первым западным лидером, встретившимся с Путиным в Москве после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда он объяснил, что "это не был дружеский визит", а рабочий.
Было бы некорректно исключать Москву из всех площадок международного диалога... Австрия всегда была страной, умеющей разговаривать со всеми. Вена является резиденцией ООН, резиденцией ОБСЕ, платформой для контактов с россиянами и белорусами. Наши ожидания были низкими, но если есть возможность лицом к лицу с лидером поговорить о военных преступлениях, нарушении международного права, то стоит попробовать,
– заявил Шалленберг.
Напомним, что министр иностранных дел Австрии уже не в первый раз отмечается скандальными заявлениями. Ранее Шалленберг позволил себе высказывания о том, что Украине не следует становиться членом ЕС . По его мнению, Украине нужен "другой путь", а не полное членство.
МИД Украины быстро отреагировал и сказал, что разочарован таким заявлением. В частности, министр Дмитрий Кулеба назвал ее недальновидной .
После этого австрийская министерка по делам ЕС и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер высказалась, что вступление Украины в ЕС невозможно "в ближайшие 5 – 10 лет ".
Последние новости из Австрии:
- В Австрии выдвинули России ультиматум по газу . Там пригрозили отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища в Зальцбурге, если страна-агрессорка не наполнит крупнейшие австрийские хранилища газом.
- Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил, что Австрия разрабатывает план отказа от российского газа. Кроме того, Австрия прекратила импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Эта доля составляла чуть больше 7%.
- Также ранее российские СМИ начали распространять информацию о том, что австрийская компания OMV якобы согласилась платить за российский газ в рублях. Но канцлер Австрии Карл Негаммер опроверг эти сообщения , назвав их фейком.