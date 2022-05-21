Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что "Вена всегда будет столицей диалога". По его мнению, в мире, где "конфликты – экономические, военные, интеллектуальные стали открытее, нейтралитет может иметь ценность".

Австрия пригрозила России, что отберет газовое хранилище в Зальцбурге

Он заявил, что страны должны иметь возможность диалога, а исключение страны-агрессорки из международных платформ представляет угрозу для работы дипломатии.

Напомним, что канцлер Австрии был первым западным лидером, встретившимся с Путиным в Москве после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда он объяснил, что "это не был дружеский визит", а рабочий.

Было бы некорректно исключать Москву из всех площадок международного диалога... Австрия всегда была страной, умеющей разговаривать со всеми. Вена является резиденцией ООН, резиденцией ОБСЕ, платформой для контактов с россиянами и белорусами. Наши ожидания были низкими, но если есть возможность лицом к лицу с лидером поговорить о военных преступлениях, нарушении международного права, то стоит попробовать,

– заявил Шалленберг.

Напомним, что министр иностранных дел Австрии уже не в первый раз отмечается скандальными заявлениями. Ранее Шалленберг позволил себе высказывания о том, что Украине не следует становиться членом ЕС . По его мнению, Украине нужен "другой путь", а не полное членство.

МИД Украины быстро отреагировал и сказал, что разочарован таким заявлением. В частности, министр Дмитрий Кулеба назвал ее недальновидной .

После этого австрийская министерка по делам ЕС и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер высказалась, что вступление Украины в ЕС невозможно "в ближайшие 5 – 10 лет ".

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В Австрии выдвинули России ультиматум по газу . Там пригрозили отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища в Зальцбурге, если страна-агрессорка не наполнит крупнейшие австрийские хранилища газом.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил, что Австрия разрабатывает план отказа от российского газа. Кроме того, Австрия прекратила импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Эта доля составляла чуть больше 7%.

Также ранее российские СМИ начали распространять информацию о том, что австрийская компания OMV якобы согласилась платить за российский газ в рублях. Но канцлер Австрии Карл Негаммер опроверг эти сообщения , назвав их фейком.

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