Австрия ввела новые ограничения на въезд из 32 стран или районов с высоким риском заражения коронавирусом. Новые правила начнут действовать с полночи 27 июля. В списке "красных" стран оказалась и Украина.

Что предусматривают новые правила

Для граждан третьих стран, которые не являются выходцами из ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии применяется запрет на въезд, сообщает OE24.

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То есть запрет на въезд касается и Украины.

Если граждане этих стран прибыли из Шенгенской зоны, то им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до въезда.



После въезда в страну эти лица должны пройти 10-дневный карантин. При этом надо предоставить подтверждение на размещение, а расходы граждане должны нести самостоятельно.

В "красном списке" австрийского правительства есть:

Албания,

Бангладеш,

Беларусь,

Босния и Герцеговина,

Бразилия,

Болгария,

Египет,

Индия,

Индонезия,

Иран,

Косово,

Мексика,

Молдова,

Нигерия,

Пакистан,

Перу,

Португалия,

Румыния,

Россия,

Северная Македония,

Сенегал,

Сербия,

США,

Турция,

Украина,

Филиппины,

китайская провинция Хубэй,

Чили,

Черногория,

Швеция,

Эквадор,

ЮАР.

Об исключениях

Исключения из запрета на въезд для граждан третьих стран распространяются на медиков, сезонных работников или дипломатов. При этом, если они приезжают не из безопасных стран, то все равно должны сдать ПЦР-тест.

Австрийцы, граждане ЕС и ЕЭЗ, а также граждане Швейцарии, прибывающие из зоны риска, в которой отсутствует стабильная ситуация с коронавирусом, должны иметь отрицательный тест на COVID-19 или провести тест в течение 48 часов после въезда.