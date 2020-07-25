Австрія внесла Україну в "червоний список": що це означає
Австрія ввела нові обмеження на в'їзд з 32 країн або районів з високим ризиком зараження коронавірусом. Нові правила почнуть діяти з півночі 27 липня. У списку "червоних" країн опинилася і Україна.
Що передбачають нові правила
Для громадян третіх країн, які не є вихідцями з ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії застосовується заборона на в’їзд, повідомляє OE24.
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Тобто заборона на в’їзд стосується і України.
- Якщо громадяни цих країн прибули з Шенгенської зони, то їм потрібно надати негативний результат ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду.
- Після в'їзду в країну ці особи повинні пройти 10-денний карантин. При цьому треба надати підтвердження на розміщення, а витрати громадяни повинні нести самостійно.
У "червоному списку" австрійського уряду є:
- Албанія,
- Бангладеш,
- Білорусь,
- Боснія і Герцеговина,
- Бразилія,
- Болгарія,
- Єгипет,
- Індія,
- Індонезія,
- Іран,
- Косово,
- Мексика,
- Молдова,
- Нігерія,
- Пакистан,
- Перу,
- Португалія,
- Румунія,
- Росія,
- Північна Македонія,
- Сенегал,
- Сербія,
- США,
- Туреччина,
- Україна,
- Філіппіни,
- китайська провінція Хубей,
- Чилі,
- Чорногорія,
- Швеція,
- Еквадор,
- ПАР.
Про винятки
Винятки із заборони на в'їзд для громадян третіх країн поширюються на медиків, сезонних працівників або дипломатів. При цьому, якщо вони приїжджають не з безпечних країн, то все одно повинні здати ПЛР-тест.
Австрійці, громадяни ЄС і ЄЕЗ, а також громадяни Швейцарії, які прибувають із зони ризику, в якій відсутня стабільна ситуація з коронавірусом, повинні мати негативний тест на COVID-19 або провести тест протягом 48 годин після в'їзду.