Австрія ввела нові обмеження на в'їзд з 32 країн або районів з високим ризиком зараження коронавірусом. Нові правила почнуть діяти з півночі 27 липня. У списку "червоних" країн опинилася і Україна.

Що передбачають нові правила

Для громадян третіх країн, які не є вихідцями з ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії застосовується заборона на в’їзд, повідомляє OE24.

Зверніть увагу Євросоюз ухвалив правила транскордонних подорожей під час пандемії: що відомо

Тобто заборона на в’їзд стосується і України.

Якщо громадяни цих країн прибули з Шенгенської зони, то їм потрібно надати негативний результат ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду.

Після в'їзду в країну ці особи повинні пройти 10-денний карантин. При цьому треба надати підтвердження на розміщення, а витрати громадяни повинні нести самостійно.

У "червоному списку" австрійського уряду є:

Албанія,

Бангладеш,

Білорусь,

Боснія і Герцеговина,

Бразилія,

Болгарія,

Єгипет,

Індія,

Індонезія,

Іран,

Косово,

Мексика,

Молдова,

Нігерія,

Пакистан,

Перу,

Португалія,

Румунія,

Росія,

Північна Македонія,

Сенегал,

Сербія,

США,

Туреччина,

Україна,

Філіппіни,

китайська провінція Хубей,

Чилі,

Чорногорія,

Швеція,

Еквадор,

ПАР.

Про винятки

Винятки із заборони на в'їзд для громадян третіх країн поширюються на медиків, сезонних працівників або дипломатів. При цьому, якщо вони приїжджають не з безпечних країн, то все одно повинні здати ПЛР-тест.

Австрійці, громадяни ЄС і ЄЕЗ, а також громадяни Швейцарії, які прибувають із зони ризику, в якій відсутня стабільна ситуація з коронавірусом, повинні мати негативний тест на COVID-19 або провести тест протягом 48 годин після в'їзду.