Рада Євросоюзу схвалила правила, які спрямовані на мінімізацію ризику зараження COVID-19 в транскордонних системах колективного пасажирського транспорту. Серед рекомендованих – дистанція та носіння маски.

Рада просуває низку основних заходів гігієни і інфекційного контролю, які повинні застосовувати до всіх транскордонних служб колективного пасажирського транспорту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Раду ЄС.

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Серед рекомендованих правил:

фізичне дистанціювання або використання масок;

дотримання високих стандартів циркуляції свіжого повітря і чистоти транспортних засобів;

ширше використання цифрових квитків і перевірок квитків цифровим способом.

Окрім того Рада пропонує продовжувати координувати дії із застосування транспортних керівних принципів і рекомендацій щодо коронавірусу, прийнятих на національному рівні та на рівні ЄС.



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Напередодні міністри транспорту країн ЄС домовилися про обов’язкове носіння масок для усіх пасажирів старше 6 років на європейських авіарейсах.