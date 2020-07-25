Совет Евросоюза одобрил правила, направленные на минимизацию риска заражения COVID-19 в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта. Среди рекомендованных – дистанция и ношение маски.

Совет продвигает ряд основных мероприятий гигиены и инфекционного контроля, которые должны применять ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Совет ЕС.

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Среди рекомендуемых правил:

физическое дистанцирование или использование масок;

соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств;

широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом.

Кроме того Рада предлагает продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов и рекомендаций относительно коронавируса, принятых на национальном уровне и на уровне ЕС.

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Накануне министры транспорта стран ЕС договорились об обязательном ношении масок для всех пассажиров старше 6 лет на европейских авиарейсах.

Важно! ЕС все еще не пускает украинцев на свою территорию. Теперь в список стран, которые позволяют нам въезд, добавились Ливан и Багамские острова.