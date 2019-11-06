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      Австрия выделит 1 млн евро на поддержку населения Донбасса

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      Глава МВД Австрии анонсировал помощь населению Донбасса на 1 млн евро
      Глава МВД Австрии анонсировал помощь населению Донбасса на 1 млн евро / kurier.at

      Правительство Австрии предоставит 1 миллион евро для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины. Деньги планируют потратить на гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой областей и разминирование оккупированных территорий.

      Об этом сообщило австрийское агентство АРА со ссылкой на слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

      Как разделят 1 миллион евро?

      • 500 тысяч евро предоставят Международному комитету Красного Креста;
      • другие 500 тысяч евро – австрийским неправительственным организациям.

      Австрия поддерживает Украину в кризисе, который длится уже более пяти лет. Выделив 1 миллион евро, мы хотим облегчить доступ гуманитарной помощи и поддержать операции по разминированию в конфликтных регионах,
      – говорится в сообщении.

      Читайте также: Как Великобритания помогает украинским военным: министр Уоллес посетил Донбасс

      О гуманитарной ситуации на востоке Украины

      Австрийская сторона признает прогресс в решении конфликта на востоке страны. Но беспокоит гуманитарная ситуация на Донбассе.

      Ситуация в плане безопасности остается нестабильной, особенно в восточной части страны, несмотря на режим прекращения огня, – пишет агентство.

      В сообщении говорится о попытках Австрии обеспечить пострадавшее гражданское население предметами первой необходимости, медицинской помощью психосоциальной поддержкой и юридическими консультациями.

      О разминировании Донбасса

      Александр Шалленберг отметил также, что вопрос разминирования территорий Донбасса является неотъемлемой частью преодоления последствий кризиса на востоке Украины.

      Австрия последовательно выступает за ликвидацию противопехотных мин, которые наносят огромные страдания среди гражданских, препятствуя нормальному развитию и восстановлению территорий,
      – глава МИД Австрии.

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      Каковы функции Международного комитета Красного Креста?Международный комитет Красного Креста (МККК) – частная гуманитарная организация, которая была основана в 1863 году в Швейцарии. Международное сообщество предоставило комитету полномочия для защиты жертв международных и внутренних вооруженных конфликтов. Одна из немногих активных организаций, имеющих доступ к оккупированным территориям.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Австрия
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