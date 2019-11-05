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      Как Британия помогает украинским военным: министр Уоллес посетил Донбасс

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      Великобритания продолжила обучение украинских военных
      Великобритания продолжила обучение украинских военных / https://my.ua

      Министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что страна будет продолжать учебную миссию в Украине. Продлится она еще три года – до марта 2023 года.

      В сентябре 2019 года министр обороны Бен Уоллес совершил поездку на Восток Украины, где он посетил линию фронта и встретился с украинскими военными командирами. Об этом сообщило издание "Европейская правда".

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      "Мой недавний визит на Донбасс наглядно продемонстрировал не только расходы, которые несут поддерживаемые Россией сепаратисты, но и решимость украинских Вооруженных сил защищать свою территориальную целостность", – рассказал Бен Уоллес.

      Именно поэтому мы продолжаем нашу учебную миссию в Украине еще на три года – чтобы мы могли научить еще тысячи украинских военнослужащих,
      – добавил Бен Уоллес.

      Бен Уоллес
      Бен Уоллес

      Министр обороны также отметил поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины на встречах со своим новым коллегой Андреем Загороднюком.

      Что известно о программе учений украинских военных Британией?Операция Orbital – учебная миссия Великобритании в Украине, была создана после незаконной аннексии Крыма Россией, в знак неизменной поддержки Лондоном Украины. С начала операции в 2015 году военнослужащие Великобритании научили более 17 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Война на Донбассе Великобритания Новости Украины Новости политики
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