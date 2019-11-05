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      Як Британія допомагає українським військовим: міністр Уоллес відвідав Донбас

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      Британія продовжила навчання українських військових
      Британія продовжила навчання українських військових / https://my.ua

      Міністр оборони Британії Бен Уоллес повідомив, що країна буде продовжувати навчальну місію в Україні. Триватиме вона ще три роки – до березня 2023 року.

      У вересні 2019 року міністр оборони Бен Уоллес здійснив поїздку на Схід України, де він відвідав лінію фронту і зустрівся з українськими військовими командирами. Про це повідомило видання "Європейська правда".

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      "Мій недавній візит в Донбас наочно продемонстрував не тільки витрати, які несуть підтримувані Росією сепаратисти, але і рішучість українських Збройних сил захищати свою територіальну цілісність", – розповів Бен Уоллес.

      Саме тому ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україні ще на три роки – щоб ми могли навчити ще тисячі українських військовослужбовців, 
      – додав Бен Уоллес.

      Бен Уоллес
      Бен Уоллес

      Міністр оборони також наголосив підтримку великою Британією суверенітету і територіальної цілісності України на зустрічах зі своїм новим колегою Андрієм Загороднюком.

      Що відомо про програму навчань українських військових Британією?Операція Orbital – навчальна місія Британії в Україні, була створена після незаконної анексії Криму Росією, на знак незмінної підтримки Лондоном України. З початку операції в 2015 році військовослужбовці Британії навчили понад 17 500 військовослужбовців Збройних Сил України.

      blog_ava
      Як вуса рятують чоловіче життя
      сьогодні
      3879
      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Велика Британія
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