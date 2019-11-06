Австрія виділить мільйон євро на підтримку населення Донбасу

Уряд Австрії надасть 1 мільйон євро для пом'якшення надзвичайної ситуації в кризових регіонах України. Гроші планують витратити на гуманітарну допомогу мешканцям Луганської та Донецької областей та розмінування окупованих територій.

Про це повідомило австрійське агентство АРА з посиланням на слова міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга.

Як розділять 1 мільйон євро?

500 тисяч євро нададуть Міжнародному комітетому Червоного Хреста;

Міжнародному комітетому Червоного Хреста; інші 500 тисяч євро – австрійськими неурядовими організаціям.

Австрія підтримує Україну в кризі, яка триває вже більш ніж п'ять років. Виділивши 1 мільйон євро, ми хочемо полегшити доступ гуманітарної допомоги і підтримати операції з розмінування в конфліктних регіонах,

– йдеться в повідомленні.

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Про гуманітарну ситуацію на сході України

Австрійська сторона визнає прогрес у вирішенні конфлікту на сході країни. Але їх непокоїть гуманітарна ситуація на Донбасі.

Ситуація в плані безпеки залишається нестабільною, особливо у східній частині країни, незважаючи на режим припинення вогню, – пише агентство.

У повідомленні йдеться про спроби Австрії забезпечити постраждале цивільне населення предметами першої необхідності, медичною допомогою, психосоціальною підтримкою та юридичними консультаціями.

Про розмінування Донбасу

Александр Шалленберг зазначив також, що питання розмінування територій Донбасу є невід’ємною частиною подолання наслідків кризи на сході України.

Австрія послідовно виступає за ліквідацію протипіхотних мін, які завдають величезних страждань серед цивільних, перешкоджаючи нормальному розвитку та відновленню територій,

– глава МЗС Австрії.

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Які функції Міжнародного комітету Червоного Хреста? Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) – приватна гуманітарна установа, яка була заснована у 1863 році в Швейцарії. Міжнародна спільнота надала комітету повноваження для захисту жертв міжнародних і внутрішніх збройних конфліктів. Одна з небагатьох активних організацій, що мають доступ до окупованих територій.