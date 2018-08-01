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Австрийских полицейских собак обули для защиты от горячего асфальта в жару

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Управление полиции Вены приняло решение защитить служебных собак от жары
Управление полиции Вены приняло решение защитить служебных собак от жары / WienerPolizei

Служебные собаки кинологического подразделения полиции австрийской столицы стали носить специальную обувь для защиты лап от раскаленного асфальта в жаркую погоду.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Вены на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что в Австрии средняя температура в тени составляет 36 градусов Цельсия. В течение дня солнце нагревает асфальт до высокой температуры, из-за чего собаки могут повредить и обжечь подушечки лап.

В связи со сложившейся  ситуацией полиция Вены решила позаботиться о собаках, которые находятся на службе, и обула их в специальные собачьи "кеды" для защиты от ожогов.

Такая собачья обувь способна защитить животных во время операций по спасению пострадавших в ходе пожаров или на поверхностях с колющими и режущими предметами.

В полиции Австрии отметили, что перед использованием специальной обуви собак нужно приучить к новым ощущениям, которые не привычны для них. В частности каждый кинолог сам решает "обувать" своего четвероногого напарника или нет, смотря на его поведение.

Полиция Вены пытается максимально защитить своих служебных собак от последствий жары.

 

Теги: мир животных Австрия
Источник: 24 Канал
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