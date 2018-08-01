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Австрійських поліцейських собак взули для захисту від гарячого асфальту у спеку

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Управління поліції Відня прийнли рішення захистити службових собак від спеки
Управління поліції Відня прийнли рішення захистити службових собак від спеки / WienerPolizei

Службові собаки кінологічного підрозділу поліції австрійської столиці стали носити спеціальне взуття для захисту лап від розпеченого асфальту у спекотну погоду.

Про це повідомила прес-служба поліції Відня на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що в Австрії середня температура в затінку становить 36 градусів Цельсія. Протягом дня сонце нагріває асфальт до високої температури, через що собаки можуть пошкодити та обпекти подушечки лап.

У зв'язку з ситуацією, яка склалася, поліція Відня вирішила подбати про собак, які перебувають на службі та взула їх у спеціальні собачі "кеди" для захисту від опіків.

Таке собаче взуття здатне захистити тварин під час операцій з порятунку постраждалих в ході пожеж або на поверхнях з колючими та ріжучими предметами.

В поліції Австрії зауважили, що перед використанням спеціального взуття собак потрібно привчити до нових відчуттів, які не звичні для них. Зокрема кожен кінолог сам вирішує "взувати" свого чотириногого напарника чи ні, зважаючи на його поведінку.

Поліція Відня намагається максимально захистити своїх службових собак від наслідків спеки.

 

Теги: Австрія світ тварин
Джерело: 24 Канал
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