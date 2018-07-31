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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Неймовірна історія: у США хлопчик продав усі свої іграшки, аби вилікувати собаку

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США та цілий світ сколихнула зворушлива історія про найкращих друзів. Собака рятував життя хлопчика, а тепер маленький господар збирає гроші, аби вилікувати свого пса. Для цього вирішив продати свої іграшки.

Для більшості дітей, їхні собаки – найкращі друзі з дитинства. Але для 10-річного хлопчика Коннора його песик більше, ніж просто друг. Доберман на ім'я Купер – це терапевт та цілодобова емоційна підтримка для хлопця.

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Два роки тому у хлопця діагностували стресовий розлад і через неконтрольовану тривожність хлопчик мав нічні судомні напади. Тож чотирилапий друг сповіщав про напади маму хлопчика і допомагав контролювати їх, лягаючи біля хлопця під час судомів. Але цієї зими доберману Куперу стало важко ходити і він почав кульгати.


Улюбленець Купер

У песика виявили захворювання шийного відділу хребта. Лікування та операції виявились для сім'ї непідйомною сумою.

Коли ми дізнались вартість хірургічної консультація та МРТ, ми зрозуміли, що у нас просто немає таких грошей,
– пояснила мама хлопчика Дженіффер Джейн.

Але це історія з щасливим фіналом, тож Коннор вирішив зробити усе, аби врятувати свого добермана-терапевта. Хлопець влаштував розпродаж усіх своїх іграшок, щоб назбирати потрібну суму для Купера.


Всього за місяць родина зібрала вже понад 18 тисяч доларів

Старання хлопчика себе виправдали, тож тепер Купер проходить лазерну терапію, щоб покращити свою рухливість. Всього за місяць родина зібрала вже понад 18 тисяч доларів на лікування, хоч планували назбирати неповних 3000 доларів. Ці гроші сім'я Джейн передасть іншим власникам чотирилапих, які потребують допомоги. А маленький Коннор тепер знає, що одна маленька дитина може зробити багато добра для великих собак.

Теги: Діти і неповнолітні світ тварин Новини США
Джерело: 24 канал
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