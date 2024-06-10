24 миллиона гривен "АВТ Бавария" внесла через благотворительную платформу UNITED24 для поддержки усилий Украины в приближении победы. Роботизированные платформы, на которые задонатила компания, обеспечивают логистику и эвакуацию раненых.

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Роботизированные платформы, на которые задонатила компания "АВТ Бавария" / Фото UNITED24

Символический чек на сумму 24 миллиона гривен вывез на сцену ежегодного саммита UNITED24 один из роботов, на который компания "АВТ Бавария" осуществила донат. Это демонстрирует следующий шаг в сотрудничестве с благотворительной платформой UNITED24 и подчеркивает важность высоких технологий в защите страны.

Очередной вклад является еще одним подтверждением преданности этой компании по поддержке мира и безопасности. Эти роботизированные платформы должны помочь уменьшить количество человеческих потерь и значительно повысить эффективность украинских сил на фронте.

После встречи с вице-премьер-министром по инновациям, развития образования, науки и технологий, Министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, мы поняли, что "АВТ Бавария" не может оставаться в стороне, когда есть большая потребность в роботах на фронте, чтобы минимизировать человеческие потери и приблизить победу Украины,

– объяснил мотивацию компании генеральный директор "АВТ Бавария" Эрик Бернинг.

Компания "АВТ Бавария", официальный представитель BMW Group и официальный импортер автомобилей Aston Martin, ALPINA, INEOS в Украине, всегда поддерживала инновации и развитие технологий. Перед тем, как задонатить на роботов, компания закупала транспорт для защитников и участвовала в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Ранее компания уже закупила 41 пикап для мобильных огневых групп, которые борются с атаками вражеских шахедов. Дополнительно было предоставлено 288 000 долларов на систему раннего оповещения о воздушных целях.

"АВТ Бавария" закупила 41 пикап для мобильных огневых групп / Фото UNITED24

Инициатива по восстановлению мостов от "АВТ Бавария" через фонд UNITED24 помогла соединить прямыми дорогами разъединенные войной села на Николаевщине, Херсонщине и в Черниговской области.

Компания также способствует созданию безопасных условий для обучения детей. В рамках этой инициативы "АВТ Бавария" направила средства на восстановление укрытий для школ в с. Марьяновка Киевской области, Великокостромской гимназии в Днепропетровской области и Тузловской школе в Одесской области. В частности, 100 тысяч евро выделено на реконструкцию школы в Марьяновке. Здесь восстановят единственное в селе бомбоубежище, которое даст возможность детям учиться даже во время воздушных тревог в регионе.

Средства на эти инициативы компания привлекает при продаже автомобилей. Так, с каждого проданного автомобиля BMW в Украине "АВТ Бавария" переводит 50 тысяч на помощь фронту или восстановление гражданской инфраструктуры, пострадавшей в результате боевых действий.

Кроме того, 50% прибыли онлайн-магазина с фирменных аксессуаров BMW и MINI перечисляется в общественную благотворительную организацию PARAVOLAN по направлению "Эвакуация". Эти средства направлены на организацию переезда тяжелобольных детей из зоны боевых действий и прифронтовых территорий. За май 2023 – март 2024 года перечислено 2 180 653 грн без НДС. Благодаря этому удалось эвакуировать 28 тяжелобольных детей на лечение в безопасные места Украины и Польши.

Компания "АВТ Бавария" не останавливается на достигнутом и продолжает финансировать нашу победу через платформу UNITED24 и другие фонды.