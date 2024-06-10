24 мільйони гривень "АВТ Баварія" внесла через благодійну платформу UNITED24 задля підтримки зусиль України у наближенні перемоги. Роботизовані платформи, на які задонатила компанія, забезпечують логістику та евакуацію поранених.

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Роботизовані платформи, на які задонатила компанія "АВТ Баварія" / Фото UNITED24

Символічний чек на суму 24 мільйони гривень вивіз на сцену щорічного саміту UNITED24 один з роботів, на який компанія "АВТ Баварія" здійснила донат. Це демонструє наступний крок у співпраці з благодійною платформою UNITED24 та підкреслює важливість високих технологій у захисті країни.

Черговий внесок є ще одним підтвердженням відданості цієї компанії щодо підтримки миру та безпеки. Ці роботизовані платформи повинні допомогти зменшити кількість людських втрат та значно підвищити ефективність українських сил на фронті.

Після зустрічі з віцепремʼєр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, ми зрозуміли, що "АВТ Баварія" не може залишатись осторонь, коли є велика потреба у роботах на фронті, щоб мінімізувати людські втрати та наблизити перемогу України,

– пояснив мотивацію компанії генеральний директор "АВТ Баварія" Ерік Бернінг.

Компанія "АВТ Баварія", офіційний представник BMW Group та офіційний імпортер автомобілів Aston Martin, ALPINA, INEOS в Україні, завжди підтримувала інновації та розвиток технологій. Перед тим, як задонатити на роботів, компанія закуповувала транспорт для захисників та брала участь у відновленні пошкодженої інфраструктури.

Раніше компанія вже закупила 41 пікап для мобільних вогневих груп, які борються з атаками ворожих шахедів. Додатково було надано 288 000 доларів на систему раннього сповіщення про повітряні цілі.

"АВТ Баварія" закупила 41 пікап для мобільних вогневих груп / Фото UNITED24

Ініціатива з відбудови мостів від "АВТ Баварія" через фонд UNITED24 допомогла сполучити прямими дорогами роз’єднані війною села на Миколаївщині, Херсонщині та у Чернігівській області.

Компанія також сприяє створенню безпечних умов для навчання дітей. В рамках цієї ініціативи "АВТ Баварія" направила кошти на відновлення укриттів для шкіл у с. Мар’янівка на Київщині, Великокостромській гімназії в Дніпропетровській області та Тузлівській школі на Одещині. Зокрема, 100 тисяч євро виділено на реконструкцію школи у Мар’янівці. Тут відновлять єдине в селі бомбосховище, яке дасть можливість дітям вчитися навіть під час повітряних тривог в регіоні.

Кошти на ці ініціативи компанія залучає під час продажу автомобілів. Так, з кожного проданого автомобіля BMW в Україні "АВТ Баварія" переказує 50 тисяч на допомогу фронту чи відбудову цивільної інфраструктури, яка постраждала внаслідок бойових дій.

Крім того, 50% прибутку онлайн-магазину з фірмових аксесуарів BMW та MINI перераховується у громадську благодійну організацію PARAVOLAN за напрямком "Евакуація". Ці кошти направлені на організацію переїзду важкохворих дітей із зони бойових дій та прифронтових територій. За травень 2023 – березень 2024 року переказано 2 180 653 грн без ПДВ. Завдяки цьому вдалось евакуювати 28 важкохворих дітей на лікування до безпечних місць України та Польщі.

Компанія "АВТ Баварія" не зупиняється на досягнутому та продовжує фінансувати нашу перемогу через платформу UNITED24 та інші фундації.