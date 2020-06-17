В Лондоне 17 июня автомобиль, в котором ехал британский премьер-министр Борис Джонсон, попал в ДТП. Аварию спровоцировал участник уличного протеста. К счастью, обошлось без пострадавших.

Незначительная авария с участием Джонсона

Досадный инцидент случился недалеко от здания парламента в Лондоне 17 июня, сообщает BBC.

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На дорогу перед автомобилем с Борисом Джонсоном внезапно выбежал участник уличной демонстрации,

– говорится в сообщении.

Автомобиль резко затормозил. Из-за этого в него врезалась машина сопровождения. На Даунинг-стрит подтвердили, что британский премьер находился в своем авто в момент инцидента.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Что известно о виновнике ДТП

Выбежавшего на дорогу демонстранта уже задержали полицейские. Он участвовал в акции протеста против действий Турции в отношении курдов.

Автомобиль Бориса Джонсона попал в незначительное ДТП в Лондоне: видео