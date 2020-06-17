У Лондоні 17 червня автомобіль, в якому їхав британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, потрапив в ДТП. Аварію спровокував учасник вуличного протесту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Незначна аварія за участі Джонсона

Прикрий інцидент трапився недалеко від будівлі парламенту у Лондоні 17 червня, повідомляє BBC.

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На дорогу перед автомобілем з Борисом Джонсоном раптово вибіг учасник вуличної демонстрації,

– йдеться у повідомленні.

Автомобіль різко загальмував. Через це в нього врізалася машина супроводу. На Даунінг-стріт підтвердили, що британський прем’єр перебував у своєму авто в момент інциденту.

На щастя, у результаті аварії ніхто не постраждав.

Що відомо про винуватця ДТП

Демонстранта, який вибіг на дорогу, вже затримали поліцейські. Він брав участь в акції протесту проти дій Туреччини щодо курдів.

Автомобіль Бориса Джонсона потрапив у незначну ДТП у Лондоні: відео